第三屆意美朵幸福幻手彩妝大賽決賽成績 揭曉！

第三屆意美朵幸福幻手彩妝大賽決賽，參賽者25分鐘內不僅要解決出油、黑眼圈等情境，還要依現場隨機題目，呈現魅惑巴黎等抽象妝容！（陳世宗翻攝）

要當造型師達人真的好難！全球彩妝比賽首創，由彩妝造型媒合平台龍頭意美朵舉辦的「現場突襲挑戰」決賽。25分鐘內不僅要解決出油、黑眼圈等情境，還要依現場隨機題目，呈現魅惑巴黎等抽象妝容；為求比賽公平透明，不僅全程網路直播，限時應變的造型師真實反應與彩妝真功夫都在鏡頭前呈現。

大賽首席評審游絲棋表示，「將彩妝帶入生活，是這次比賽的重點；透過此嚴苛決賽，考驗的是彩妝造型師的應變能力和彩妝技巧。」從近百位造型師達人網路初選、第二階段評審嚴選出十強達人，到爭奪最後前三名。每位參賽者無不使出渾身解數，展露絕活。

參賽者Joanna表示: 「造型師是個志業，無論最終決賽結果如何，過程是一種成長與蛻變」經兩位大賽評審:時尚界美妝維納斯 游絲棋、肌膚美學專家 林凱鈞嚴評細選後，主辦單位意美朵彩妝造型網於9月14日正式於官網和粉絲專頁同步公布前三名名單。

獲得此次決賽第一名的是 Enjoy Make up 新秘家瑜，以高超彩妝技巧完美詮釋超心機獵豔，獲得本屆冠軍殊榮；第二名 Ivy 艾薇 整體造型美學，以細膩彩妝技巧將魅惑巴黎主題完美展現；第三名 Fay 飛，以時尚趨勢眼妝，貼切得宜地揮灑魅惑巴黎主題。

意美朵彩妝造型大賽每年舉辦一次，今年特別企劃「現場突襲挑戰」為本賽決賽考試項目，主要 讓彩妝師們在面對各種突發狀況下進行彩妝造型的彩妝技巧與應變能力，需於限時 25 分鐘完美詮釋 抽籤抽出彩妝題目。

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