川普基金會被踢爆違法 紐約州要查

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紐約州最高執法官員今天說，他已針對川普基金會展開調查，因他擔心這位共和黨總統候選人旗下的慈善組織涉及「不當情事」。

紐約州檢察總長史奈德曼（Eric Schneiderman）向美國有線電視新聞網（CNN）說：「身為紐約州非營利組織的管理人員，我決定對此展開調查。」

史奈德曼說：「從此一觀點來看，我們擔心川普基金會（Trump Foundation）涉及不當情事。」

史奈德曼身為川普的對手、民主黨總統候選人希拉蕊．柯林頓（Hillary Clinton）的支持者，他因調查川普大學（ Trump University ）的房地產計畫，而與一向口沒遮攔的川普結怨數年之久。

美聯社說，史奈德曼2013年指控川普辦學完全是騙人的把戲，根本「一路騙到底」，並求償4000萬美元作為賠償金和支應其他支出。

法新社說，川普基金會近日面臨諸多負面消息，包括「華盛頓郵報」（Washington Post）週末報導，代表共和黨角逐白宮大位的川普，從2008年之後就沒有自掏腰包，向自家的慈善組織捐款。

華郵還踢爆其他違法情事，包括川普曾花2萬美元買下他自己的6英呎（1.8公尺）高畫像，原本這2萬美元是要用作慈善用途。

另外，川普基金會還非法向佛羅里達州檢察總長邦迪（Pam Bondi）旗下的團隊捐獻2.5萬美元，而當時她正考慮是否加入史奈德曼，對川普大學展開詐欺調查。

美聯社說，川普競選陣營發言人斯蒂文．張（Steven Cheung）則對史奈德曼的說詞嗤之以鼻，表示那完全是出於美國總統大選的政治考量，他還酸史奈德曼是「黨性堅強的政客，數年來對柯林頓基金會（Clinton Foundation）睜一隻眼、閉一隻眼。」1050914

(中央社)