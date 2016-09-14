田弘茂：研擬各方案 盼兩會恢復正常互動
海基會董事長田弘茂今天被問到「九二共識」時說，「那四個字是老問題，要透過更高層次決策與討論」；兩岸兩會恢復正常化互動，各種方案都在研擬，海基會將設法和陸方溝通。
海峽交流基金會舉辦的「2016大陸台商秋節座談聯誼活動」上午在台中登場。田弘茂接受媒體訪問時，作上述表示。
被問及中國大陸海峽兩岸關係協會回函給海基會的後續情況，田弘茂說，目前沒有聽到有什麼負面影響，「我們也表示我們善意，那四個字（九二共識）的問題都是老問題，要透過更高層次決策與討論」。
田弘茂表示，有預期台商出席活動可能會提（九二共識），海基會尊重台商表達意見，政府要怎樣解開目前的結或僵局，有不同管道會處理。他說：「九二事情吵很久了，會有解決辦法。」
至於是否會透過台商和大陸溝通，田弘茂指出，台商有自己的管道可以上達大陸的高層決策單位，他非常歡迎，希望台商不只返台反映需求，聽到台灣的意見後，也向大陸表達並替台灣爭取。
有媒體詢問，是否還有可能重提「九二共識」，是否只是時間問題。田弘茂說，海基會與大陸海協會恢復正常化互動，打開目前僵局，機會和可能性存在，各種方案都在研擬，海基會也會設法和對岸溝通。
被問到是否壓力特別大，田弘茂說，「不會啊，我用同理心來看兩岸問題，我對兩岸問題也不是三歲小孩剛碰觸到」。兩岸兩會經過20多年才建立起溝通，拋棄要花更多精力，中國大陸決策階層對此應該也會有所了解。1050914
(中央社)
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