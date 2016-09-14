宋楚瑜出席APEC？陸：要符相關規定

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我要評比

針對媒體報導，親民黨主席宋楚瑜受邀代表台灣出席APEC領袖會議，但遭北京反對，大陸國台辦發言人馬曉光今天說，台灣人士出席APEC相關活動，應符合APEC備忘錄的規定。

中國大陸國務院台灣事務辦公室上午舉行例行記者會，馬曉光在回答媒體提問時作上述表示，並未正面回答問題。

馬曉光僅表示，台灣方面人士出席亞太經濟合作會議（APEC）相關活動，應符合「APEC有關諒解備忘錄」的規定。1050914

(中央社)