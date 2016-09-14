強颱莫蘭蒂 政院籲返鄉避免夜雨中開車

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強颱莫蘭蒂持續影響台灣，行政院長林全今天在臉書提醒民眾做好防颱準備，注意安全；行政院發言人童振源提醒，民眾返鄉要避免夜雨中開車。

童振源表示，行政院已請各部會及地方政府作好防颱相關因應措施；提醒民眾做好防颱準備，注意滿月漲潮、颱風土石流，避免前往山區及海邊活動。

他表示，適逢中秋連續假期，請民眾事先查詢海陸空交通資訊，注意返鄉旅途自身安全，避免夜間雨中開車。1050914

(中央社)