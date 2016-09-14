偽刻憲兵指揮官印章 參謀官遭起訴

憲兵202指揮部戴姓參謀官，因逾期監燬的密碼語件過多，擔心遭究責，竟偽刻指揮官、副指揮官、參謀主任、保防官的職官章蓋用，結果被士官長發現檢舉，台北地檢署依違反陸海軍刑法、刑法偽造文書罪起訴戴男，並以戴男犯罪時具公務員身分，建請法院依法加重其刑。

檢方調查，戴男自2014年11月起，在憲兵202指揮部擔任後勤科資訊參謀官，明知他在清點作廢密碼語件並實施銷燬後，應送交長官審核，但今年4月間，戴因逾期辦監燬之密碼語件過多，為免遭到長官究責，委託店家偽刻指揮官、副指揮官、參謀主任、保防官4人的職官章，私自蓋用於通信密語監燬登記簿。

結果因士官長發現戴男辦公桌抽屜內，有4名長官的職官章，報請指揮部行政調查，事後憲兵202指揮部將戴函送北檢偵辦。

(中時)