清大團隊製原住民科學動畫 入圍兩國際影展

「吉娃斯愛科學」藉由原住民的傳統及生活智慧來介紹科學知識。圖為劇照。（清大提供）

台灣的原住民科學動畫揚名國際！清華大學傅麗玉教授團隊製作的原住民科學動畫「吉娃斯愛科學」，雙入圍「芝加哥國際兒童影展」及韓國「富川國際動畫影展」(BIAF)，國內則入圍今年金鐘獎「動畫節目獎」，動畫以泰雅族小女孩吉娃斯的原住民生活經歷，帶出各式各樣的科學知識。

吉娃斯是泰雅族女性常見的名字，傅麗玉以「吉娃斯」為動畫片中的主角、8歲原住民小女孩命名，在全長130分鐘的動畫中，從吉娃斯與同伴從生活點滴，帶出原住民的傳統智慧與科學知識，例如從原住民紮火把的方式，介紹燃點、助燃、反應接觸面等。

此次「吉娃斯愛科學」從一千多部作品中脫穎而出，入圍第33屆芝加哥國際兒童影展，也入圍第18屆「富川國際動畫影展」中的「電視商業動畫」類，傅麗玉認為，獲得國際肯定的關鍵在「故事」，她自己從小愛聽、愛說故事，大二時每周三晚上從公館坐車到榮總講故事給病童聽，一直講到畢業，也成為她後來製作兒童動畫的重要能量。

不過，傅麗玉的專業領域原本是科學史與科學哲學，20多年前，因為一場「原住民科學教育」演講的邀約，讓她一頭栽進了原住民族的世界，後來國科會希望台灣能做出如Discovery頻道的科學節目，不擅畫畫的傅麗玉開始看宮崎駿的書、研究迪士尼動畫，走進了動畫的領域。

傅麗玉從零開始摸索，以「飛鼠部落」一作初試啼聲，第二部「再探飛鼠部落」就獲得金鐘獎的肯定，這次希望藉由「吉娃斯愛科學」，「期許台灣、甚至全世界的小女孩，都能打破性別刻板印象，享受科學之美。」被問到下一步的目標，她笑說，將朝「去奧斯卡走紅毯」繼續努力。

(中時)