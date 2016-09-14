不滿華航協議跳票 空服員工會桃園市府前抗議

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桃園市空服員職業工會金上午在市府前抗議。（葉臻攝）

勞動局科長一臉尷尬地接過工會的不惜再戰牌匾。（葉臻攝）

桃園市空服員職業工會今天上午在桃園市政府前陳情抗議，認為在6月24日罷工後，華航雖然與工會達成7項協議，但因為市府勞動局至今未完成備查動作，包括禁搭便車條款、年休假123天用缺額派遣方式規避等，華航有多項跳票。

空服員職業工會上午要求桃市勞動局2週內完成備查，否則在928民進黨慶時，會北上找總統蔡英文抗議。

勞動局除呼籲華航要秉持信用，履行承諾，也表示已在與專家學者、勞資雙方共同協商，會盡速回復。

(中時)