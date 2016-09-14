美國家庭收入去年增長達5.2％
美國人口普查局13日報告說，美國家庭的收入2015年增長強勁，打破了多年收入增長停滯的狀態。2015年，美國家庭中位收入為56516美元，比前一年增長5.2%，這是1967年以來年度增長最快的一年。
家庭收入增加標誌著美國經濟從2008年經濟衰退得以復甦的一個重要轉折標誌，顯示近來出現的經濟增長正在更廣泛傳導。
但是經濟復甦仍然不夠徹底，美國家庭收入中位數仍然比經濟衰退前的2007年低1.6%，同時比1990年代後期經濟繁榮的高峰時期低2.4%。儘管貧困人口數量去年減少到350萬，減少幅度大約8%，但是數量仍然在增加。
(旺報)
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