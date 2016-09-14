返鄉有望！台鐵：花東線不排除晚間6時後視情況復駛

由於明天就是中秋節4天連假首日，今天下午預估將湧現首批返鄉旅客人潮。台鐵局長周永暉稍早表示，高雄、屏東今天停班停課，而台南則於下午放假，預計今天中午12時至下午2時間，台鐵將視風雨狀況，配合設法密集增加區間車班次往返台南，以疏運有需要的旅客，讓旅客可以順利返鄉。若風雨減小，花蓮至台東間不排除晚間6時後視路線情況恢復行駛。

強颱莫蘭蒂暴風圈壟罩南台灣，台鐵南迴線、東部幹線花蓮至台東間，今天全天各級列車停駛，西部幹線從今晚6時以後北上從嘉義發車、南下只到嘉義，影響嘉義以南疏運。

周永暉說，氣象資料顯示下午風雨會逐漸強勁，必須較審慎評估，將經過工務、電務巡檢後再做相關配合。至於東部幹線列車只到花蓮，截至今晚6時將影響共計36班列車；周永暉表示，若風雨減小，花蓮至台東間不排除晚間6時後視路線情況恢復行駛，今天下午將再公布。

針對旅客返鄉問題，周永暉說，台鐵東部幹線抵達花蓮後，公路客運、地方政府返鄉專車配合，玉里、花蓮等大站提供返鄉巴士，鐵路則將視風雨情況逐步開區間車。

(中時)