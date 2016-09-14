傳染病對策立大功 日本寵物貓狗壽命創新高

共同社14日報導，據東京農工大學和日本小動物獸醫師會大規模調查顯示，日本寵物狗和寵物貓的平均壽命截至2014年分別達到13.2歲和11.9歲，均創歷史新高。主要原因是通過疫苗接種的普及等措施，傳染病對策得以推進。近25年間，寵物狗和寵物貓的壽命提高了0.5倍和1.3倍。

近年來越來越多人選擇在室內飼養寵物貓狗，以及餌食和醫療環境的大幅改善對寵物長壽作出貢獻。東京農工大學獸醫疫學副教授林谷秀樹表示，貓的疫苗接種率還很低，壽命還有提升餘地。主人和寵物的年齡均越來越大的情況應該會日益增加。

此次調查是繼1990年、1994年、2002年之後的第4次，根據全國192家動物醫院死亡的5977隻狗和3288隻貓的資料計算了其平均壽命。1990年時的壽命為寵物狗8.6歲，貓5.1歲。

據負責分析的該大學六年級學生柳川春香稱，寵物狗中，雜交品種（14.2歲）比純種（12.8歲）更長壽，寵物貓的話雌性（12.9歲）比雄性（11歲）更長壽。

寵物狗死於傳染病的比例從1990年的約30%驟減至約2.5%，寵物貓從約25%降至約12%。疫苗接種率中寵物狗約為82%，而寵物貓為約54%。

(旺報)