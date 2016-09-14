檢警查獲「百鮮屋」竄改標籤，賣過期食品

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檢警搜索查獲百鮮屋販售過期商品。（林宏聰翻攝）

百鮮屋販售的越南白蝦已逾期9年還在賣。（林宏聰翻攝）

高雄檢警偵破「百鮮屋」生鮮公司涉嫌竄改商品保存期限標籤，賣給不知情下游廠商，9日搜索查獲3年來有5萬多公斤生鮮食品等流入市面，其中越南白蝦過期9年仍在賣，業者還將過期生鮮食品送給龍發堂當做善事，令警方相當氣憤。

保七總隊第三大隊第三中隊接獲情資，指網路上相當知名的團購名店「百鮮屋」涉嫌販售過期商品，警方報請高雄地檢署檢察官莊玲如指揮偵辦，掌握吳姓負責人夫婦涉嫌重大，9日兵分四路搜索位於前鎮區的2處公司及吳姓夫婦住處，共帶回11人進行偵訊。

吳姓男子坦承員工將應該報廢的食品賣給下游廠商，但解釋是倉儲管理出了問題，並非惡意欺瞞，不過檢警調查，員工撕除逾期生鮮商品紙箱上的有效期限等標籤，再貼上當期商品標籤，分明是故意行為。

檢警調閱公司帳本，發現從2014年至2016年期間，百鮮屋共賣出5萬1385公斤軟殼蝦、鱈參斑、翡翠丸、海靈菇、魷魚串等逾期生鮮冷凍食品，已流向高雄、台南、嘉義等縣市餐廳、盤商，被民眾吃下肚，不法獲利粗估超過50萬元。

檢警搜索時，現場發現越南白蝦竟是2005年製造、保存期限為2007年，等於已經過期9年還繼續販售；另外，帳冊中出現路竹區精神疾病患者安置機構龍發堂，詢問吳姓負責人，他說是將過期食品送給龍發堂團膳食用，強調是「做善事」並未收錢。

保七總隊第三大隊指出，業者販售給下游盤商、餐廳的逾期商品價格，其實與市價差不多，已涉嫌違反《刑法》詐欺罪及《食品安全衛生管理法》，訊後將吳嫌移送高雄地檢署偵辦，並擴大追查過期食品流向。

(中時)