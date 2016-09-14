大陸針灸治療便祕 登國際醫學期刊

我要評比

據報導，中國大陸學者一項治療便祕的臨床研究近日獲國際權威醫學期刊「內科醫學年鑑」刊登，這也是針灸研究首登這份期刊。

大陸科技日報今天在報導中表示，內科醫學年鑑電子版美東時間12日下午發表了名為「針刺治療慢性難治性功能性便祕隨機對照試驗」的研究結果。

據報導，這項研究顯示，單純的電針治療可明顯提高慢性便祕患者完全自主排便次數，針刺總治療效應可持續20週，療法安全。

報導表示，慢性便祕全球發病率為16%左右，嚴重影響患者生活品質。

而目前治療慢性便祕主要採取口服瀉劑或促胃腸動力藥，雖能取得即時療效，但長期使用容易產生藥物倚賴等副作用，目前尚無特效治療方案。

報導指出，過往經驗表明針灸治療可能有效，但證據強度不高。

為此，中國中醫科學院首席研究員、中國針灸學會會長劉保延和中醫科學院廣安門醫院主任醫師劉志順率領15家醫院進行相關臨床研究。

在研究中，他們完成1075例樣本的隨機對照試驗。

報導引述劉保延說，研究過程中，他們建立以國際專家為主的資料安全監察委員會，制定行業組織標準，同時建立針灸臨床試驗註冊登記中心，得到世界衛生組織（WHO）國際臨床試驗註冊平台專案管理部門認可。

據報導，內科醫學年鑑被稱為國際內科醫學領域「第一刊」，由美國內科醫師學會出版。

報導表示，這是大陸針灸臨床研究首次登上這份刊物，不僅為針灸高級別證據探索奠定基礎，也象徵國際權威醫學期刊對中醫藥研究的認可。1050914

(中央社)