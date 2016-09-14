半夜發布不放颱風假 涂醒哲被譏「還沒醒」

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嘉義市政府官網昨深夜默默更新今天全天上班上課。（廖素慧翻攝）

嘉義市政府官網昨晚11時10分許更新全天上班上課。（廖素慧翻攝）

莫蘭蒂強颱侵台，氣象局發布嘉義為警戒區範圍，嘉義市昨晚先發布上午正常班課、下午再另行公布，但「半夜反症」，深夜11時10分許在市府官網宣布全天正常班課，造成民眾對颱風假的資訊混亂，惹民怨，有網友譏諷涂醒哲市長還沒醒。

昨晚7時40分許，市政府搶先宣布今天上午常上班上課，下午則視情況於今天上午10時再公布，有網友抱怨「若下午風雨增強，徒增孩子放學途中的風險，要就休一天，事情做一半幹嘛？」還有網友譏「市長也做一半好了」。

昨晚深夜11時10分許，市府默默地又在官網公布「更新颱風假訊息」，「今天全天正常上班上課」，訊息混亂，有民眾或不知情，或弄不清楚今天究竟放半天假或上全天班課。

市長涂醒哲今天面對媒體說不清楚決策過程、決策時間點、訊息發布等，表示有「行政疏失，會追究責任，是市政府螺絲鬆了，會再檢討」。

(中時)