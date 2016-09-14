俄貪官姊家藏1.2億美金現鈔

據香港《星島日報》報導，俄羅斯內政部中央經濟安全及反貪局副局長紮哈爾琴科（Dmitry Zakharchenko）因涉嫌收受賄賂，12日被捕。他被捕前，警方在一個以他的姊妹姓名登記的住宅內發現逾1.2億美元（逾38.26億元新台幣）現金。

國營電視台報導，該筆現金重量接近1.5公噸，放在袋子及紙箱內，須用手推車運送，塞滿了警局一整個房間。俄羅斯總統普丁的發言人佩斯科夫表示，紮哈爾琴科被捕一事已向普丁報告。

據報，警方是在莫斯科西南部高級住宅區一個空置房內，發現該筆現金。紮哈爾琴科因涉嫌收受賄賂、濫用職權及妨礙司法公正被捕。他在法庭聆訊中否認指控：「這筆錢是在我姊妹的住宅內發現，我從未到過那裡。我與這筆錢無關。」

警方也搜查了紮哈爾琴科的車子和辦公室，以及他父親的住宅。對於警方在他的車子搜出1500萬盧布（743萬台幣），他「未能解釋」這筆款項的來源。

(旺報)