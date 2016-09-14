台灣西南部下午風雨漸強 預測山區雨量800毫米

莫蘭蒂颱風強襲屏東恆春半島，在恆春有16級強風，大樹被吹東倒西歪。（陸軍八軍團圖片）

颱風莫蘭蒂直撲恆春半島，16級強風刷新120年紀錄，許多的路樹、招牌、電線（桿）被吹落，到14日上午11時，累計停電戶數達9萬多戶，雨量576毫米冠全台。部分低窪區開始淹水。（屏東縣政府提供）中央社記者郭芷瑄傳真 105年9月14日

今日是莫蘭蒂颱風影響台灣最劇烈的時刻，根據氣象局預測，13~15日屏東山區、花蓮山區、台東山區累計總雨量恐達到800毫米，高雄山區也有700毫米，宜蘭山區、屏東平地、恆春半島、花蓮平地、台東平地、蘭嶼綠島等皆為500毫米。

氣象局科長謝明昌表示，今早8時恆春已觀測到16級強風，打破歷年來紀錄，台灣東南部跟恆春半島也觀測到8米以上浪高，現在整個降雨偏東半邊，但今下午到晚上，颱風風向會逐漸由偏東風轉為偏南風，特別在台灣西南部會有明顯起風下雨情形。

謝明昌說，莫蘭蒂明日遠離台灣進入中國後，強度將減弱，但緊接著馬勒卡颱風逐步靠近，將影響北台灣的天氣，目前馬勒卡位置在台灣東南側，屬於輕度颱風，但預計將增強為中度颱風向西北前進，預計在16日、17日接近台灣東北方海面，然後轉為北上，移向日本。

(中時)