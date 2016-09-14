「她又沒說不要」 砲兵副營長強摸女兵奶

陸軍六軍團21砲指部一名40歲少校副營長，去年11月趁著和22歲女彈藥兵到新竹關西湳湖彈藥庫進行彈藥檢整時，對女兵摸胸、親吻臉頰和撫摸女兵下體，隔天副營長再度伸出鹹豬手，在平鎮路邊對女兵撫胸、摸下體得逞。今被桃園地檢署依利用權勢猥褻罪嫌起訴。

女兵因為表現異常被直屬副連長發現，才哭訴遭到性侵，但因為對方是長官，不知道怎麼拒絕，副營長被訊問時甚至表示「女兵又沒有說不要」。

(中時)