中華郵政工會14日舉行「捷穎機車又得標，綠衣天使剉咧等」記者會，理事長鄭光明（見圖）表示去年公司曾採購捷穎千餘輛郵用機車，交車後，郵務士怨聲載道發現該車有離合器設計不佳等11缺失，而今年度採購案又是由捷穎得標，呼籲公司應要求捷穎改正機車原有缺失，否則將拒收劣品，維護郵務士的生命安全。 （劉宗龍攝）

中華郵政工會14日舉行「捷穎機車又得標，綠衣天使剉咧等」記者會，理事長鄭光明（見圖）表示去年公司曾採購捷穎千餘輛郵用機車，交車後，郵務士怨聲載道發現該車有離合器設計不佳等11缺失，而今年度採購案又是由捷穎得標，呼籲公司應要求捷穎改正機車原有缺失，否則將拒收劣品，維護郵務士的生命安全。 （劉宗龍攝）

中華郵政工會14日舉行「捷穎機車又得標，綠衣天使剉咧等」記者會，理事長鄭光明表示去年公司曾採購捷穎千餘輛郵用機車，交車後，郵務士怨聲載道發現該車有離合器設計不佳等11缺失，而今年度採購案又是由捷穎得標，呼籲公司應要求捷穎改正機車原有缺失，否則將拒收劣品，維護郵務士的生命安全。記者會上，郵務士示範說明機車離合器設計不佳的狀況。（劉宗龍攝）

中華郵政工會14日舉行「捷穎機車又得標，綠衣天使剉咧等」記者會，理事長鄭光明表示去年公司曾採購捷穎千餘輛郵用機車，交車後，郵務士怨聲載道發現該車有離合器設計不佳等11缺失，而今年度採購案又是由捷穎得標，呼籲公司應要求捷穎改正機車原有缺失，否則將拒收劣品，維護郵務士的生命安全。

(中時)