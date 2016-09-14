美B-1威脅 北韓：已近戰爭引爆點
北韓官方今日透過朝中社（KCNA），對昨日美國自關島派出長程轟炸機B-1B飛越南韓領空一事發表聲明，指控美方的行為正讓朝鮮半島推向「引爆點」，聲明最後更明確警告美國「不要輕舉妄動」。
據法新社（AFP）報導，北韓官方今早對昨天美國自關島安德森空軍基地（Andersen Air Force Base）派出長程轟炸機B-1B（B-1B Lancers）飛越南韓領空一事，解讀為「美國對北韓成功進行核試驗嚇得焦慮和慌張。」在官方聲明中指稱，「B-1B轟炸機是美國在海外侵略戰爭中用來先發制人的殺人武器，在先前的乙支自由衛士軍事演習（Ulchi-Freedom Guardian）落幕不久後採取這樣的威脅，可見其侵略朝鮮半島的野心，美國此舉迫使局勢愈來愈接近戰爭引爆點。」
在之前北韓第6次核試驗成功後，韓聯社（South Koreas Yonhap news agency）指稱美國當局計畫將調派駐紮在日本橫須賀基地（U.S. Fleet Activities Yokosuka）的尼米茲級（Nimitz Class Aircraft Carrier）雷根號核動力航空母艦（USS Ronald Reagan CVN-76）連同其第5航母打擊群（Carrier Strike Group Five）於下個月前往南韓海域加入海軍聯合演習，但目前駐韓美軍司令部（United States Forces Korea）尚未承認該消息的真實性。
美軍今年1月時就曾派B-52轟炸機飛越南韓領空，此回再次以兩架長程B-1B轟炸機執行任務，其意就在警告北韓別輕舉妄動，並顯示美韓同盟關係緊密。但此次核試驗的成功，確實讓美日等國相當憂慮，1953年7月韓戰簽署停戰協議後，半島雙方仍處於「戰爭狀態」，目前駐韓美軍共28,000人，如華府未來真的調派雷根號航空母艦群進入南韓領海，加上這次的B-1B巡航事件，朝鮮半島的局勢恐怕相當不樂觀。
(中時電子報)
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