中午全台36萬戶停電 核三也停機解聯

強颱莫蘭蒂強度略為減弱，14日上午11點40紛止，颱風中心位在恆春西方約40公里之海面上，以每小時18公里速度向西北移動。(氣象局提供)

颱風莫蘭蒂直撲恆春半島，16級強風刷新120年紀錄，許多的路樹、招牌、電線（桿）被吹落，到14日上午11時，累計停電戶數達9萬多戶，雨量576毫米冠全台。圖為屏東德文山區道路山石滾落，警方和居民清除障礙。（屏東縣政府提供）中央社記者郭芷瑄傳真 105年9月14日

莫蘭蒂颱風來襲，截至中午12時半為止，全國累積停電36萬餘戶，台電搶修復電6.3萬餘戶，目前約30萬餘戶仍停電中，受災範圍集中在南部高屏、東部花東。而核三廠自昨晚起為了防強颱，已經先將2部機組陸續降載，目前處停機解聯發電中。

全台最大停電受災區在屏東縣，共有22萬戶停電，其次為高雄10.6萬戶，花東都在2萬戶以下。

核三廠也有4條供電線路在解聯後受強風影響線路跳脫，台電等下午風雨轉小時嘗試進行送電，廠內目前以氣渦輪及柴油發電機維持廠內用電，不影響核能安全。

(中時)