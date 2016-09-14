NBA》黃蜂教頭坦言豪哥離隊影響巨大

黃蜂教頭肯定林書豪對球隊貢獻良多。(美聯社資料照)

根據《夏洛特觀察者報》指出，黃蜂總教練克利福德在受訪時明確表示，球隊陣容雖在夏天有了不少變化，但沒能留下林書豪，對於黃蜂的進攻有著巨大影響。

黃蜂的進攻與防守效率在上季排名全聯盟第9，今夏順利留下巴坦、馬文威廉斯，但走了林書豪、阿爾傑佛生和康尼李，整體有著不小變化。克利福德說，現在我們沒有太多的進攻點，其中最大關鍵就是少了林書豪，他的突破能力有目共睹，不過，我們會找到解決方法，從年輕球員中挖掘出有進攻火力的好手。

防守端上克利福德必須仰賴從溜馬過來的希伯特，以及二年級生卡明斯基。克利福德表示，希伯特能有效保護籃板，而且還有進攻籃框的能力，此外更有良好傳球視野，是不可多得的禁區悍將。

(中時電子報)