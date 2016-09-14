為披薩殺男友 最高法院判女12年
新北市女子潘盈真去年颱風夜時，為了外帶披薩與張姓男友起口角，竟憤而持刀殺死張男，最高法院今天判她12年有期徒刑確定。
這起案件發生在去年8月蘇迪勒颱風襲台期間，潘盈真與張姓男友在新北市永和租屋同居，兩人為了外帶披薩發生爭吵，張男決定分手並搬離住處，潘女阻止並想將男友的行李搬回屋內，遭張嚴厲斥責。
未料潘女返回同居處，並從廚房儲藏室拿出水果刀朝男友身上突刺，張男送醫後死亡。
事後潘女辯稱，兩人在爭吵時男友曾拉住她的手，不小心才一刀刺進男友左胸，但法醫研究所鑑定，若是搶刀不慎遭刺，以刀長10公分的水果刀，並不會造成深度達12公分的傷口。
本案在一審、二審時，依殺人罪均判潘12年徒刑，但她不服上訴到最高法院，今上訴被駁回，維持二審判決定讞。1050914
(中央社)
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