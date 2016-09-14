颱風來襲 嘉義撤離山區120人
強颱莫蘭蒂來襲，嘉義縣過溝抽水站2部抽水機毀損，已調派支援，另外，撤離山區人數120人，軍方也在阿里山鄉公所等地，設置兵力184人及裝備，適時支援救災任務。
嘉義縣災害應變中心一級開設，今天上午由縣長張花冠主持第1次工作會報，要求各單位加強易淹水地區警戒及防災整備工作，做好防颱準備。
對於布袋鎮過溝抽水站有2部抽水機毀損，水利處指出，目前縣府支援6部及中央支援2部，計8部支援過溝抽水站，同時移動式抽水機共111部預佈完成。
民政處表示，目前撤離嘉義縣山區人數120人，分別為中埔鄉11人、大埔鄉1人、梅山鄉1人、番路鄉5人、竹崎鄉5人、阿里山鄉97人。
國軍已在阿里山鄉公所等9個兵力預置點，設置兵力184人、各式車輛8類29輛、各式機具8類20項，現於各營區內完成整備及待命，可適時支援救災任務。
張花冠指出，強颱莫蘭蒂結構完整、結實，雖然來去匆匆，但颱風過後西南氣流恐挾帶豪雨，民眾仍需要嚴加戒備，尤其中秋節前後適逢大潮，沿海地區需嚴防海水倒灌、潮位提高。1050914
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。