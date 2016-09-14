颱風來襲 嘉義撤離山區120人

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強颱莫蘭蒂來襲，嘉義縣過溝抽水站2部抽水機毀損，已調派支援，另外，撤離山區人數120人，軍方也在阿里山鄉公所等地，設置兵力184人及裝備，適時支援救災任務。

嘉義縣災害應變中心一級開設，今天上午由縣長張花冠主持第1次工作會報，要求各單位加強易淹水地區警戒及防災整備工作，做好防颱準備。

對於布袋鎮過溝抽水站有2部抽水機毀損，水利處指出，目前縣府支援6部及中央支援2部，計8部支援過溝抽水站，同時移動式抽水機共111部預佈完成。

民政處表示，目前撤離嘉義縣山區人數120人，分別為中埔鄉11人、大埔鄉1人、梅山鄉1人、番路鄉5人、竹崎鄉5人、阿里山鄉97人。

國軍已在阿里山鄉公所等9個兵力預置點，設置兵力184人、各式車輛8類29輛、各式機具8類20項，現於各營區內完成整備及待命，可適時支援救災任務。

張花冠指出，強颱莫蘭蒂結構完整、結實，雖然來去匆匆，但颱風過後西南氣流恐挾帶豪雨，民眾仍需要嚴加戒備，尤其中秋節前後適逢大潮，沿海地區需嚴防海水倒灌、潮位提高。1050914

(中央社)