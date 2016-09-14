國共論壇運作 國台辦：新面目與時俱進

針對「國共論壇」未來如何運作，大陸國台辦發言人馬曉光今天說，國共兩黨平台將與時俱進，以「更加貼近台灣民眾、更加契合兩岸民眾需求」的新面目呈現，而運作方式則在溝通。

中國大陸國務院台灣事務辦公室上午舉行例行記者會，馬曉光在回答媒體提問時作上述表示。

馬曉光說，國共兩黨的平台運作及各層級的交流互動，為推進兩黨關係和兩岸關係和平發展發揮了重要作用。在「新的形勢」下，這一平台可為保持兩岸關係發展的「正確方向」繼續發揮積極作用。

他表示，有關國共兩黨平台運作的方式及其具體的事宜，雙方仍在溝通。未來將進一步與時俱進，以「更加貼近台灣民眾、更加契合兩岸民眾需求」的新面目呈現出來。

馬曉光並針對國民黨主席洪秀柱日前表示要推動兩岸和平協議說，2005年4月29日，國共兩黨領導人共同發表「兩岸和平發展共同願景」，提出「促進兩岸終止敵對狀態，達成和平協議」。只要「有利於兩岸民眾和中華民族根本利益」的事情，都應該努力推動。1050914

(中央社)