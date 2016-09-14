中市雨水下水道建置率突破70％ 長度全國第二
雨水下水道建置率為城市競爭力重要指標之一，台中市政府水利局多年來持續編列經費積極建置，今年建置率已突破70%，達71.44%，建置長度達635.39公里，排名全國第二。對提升排水能力，預防淹水災情有很大幫助。
台中市雨水下水道規劃長度共889.37公里，市府水利局多年來持續投入固定預算，爭取中央流域綜合治理計畫經費補助，並藉重劃區開發及道路開闢時一併施作。今年截至9月份共建置完成42公里，提升4.77%建置率，總長度達到635.39公里，僅次於新北市669.23公里，排名全國第二。
水利局長周廷彰指出，雨水下水道於道路下方施作，屬於「看不見的建設」，但豪雨來臨時卻可發揮集水成效，不僅將水資源妥善保存，更可有效改善淹水災情。
水利局表示，目前建置地區以易淹水地區為優先，去年及今年度已陸續於大里區、太平區、霧峰區及烏日區等16區建置34處雨水下水道系統，並改善周遭淹水情形。未來將逐步推動烏日、大里等10區雨水下水道規劃，讓全市排水能力皆大幅提升。
(中時)
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