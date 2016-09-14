颱風風雨太大 台南 高雄百貨今暫停營業

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莫蘭蒂太強大，台南、高雄百貨公司今天（14日）稍早公布暫停營業，包新光三越台南、高雄各兩家店和高雄大遠百，今天都停業一天。

這次颱風風雨大，中、南部受到嚴重波及，台南、高雄影響最大，業者表示會持續關注颱風最新動態，即時調整各店營業時間。

南紡購物中心、Global Mall新左營車站也考量全館工作人員和顧客安全，決定今天不營業；台南大遠百則營業到下午2時。

(中時)