財源無解 C肝新藥明年納健保恐變卦
C肝新藥財源至今沒有明確來源，健保署長李伯璋今表示，健保會委員多主張以公務預算支應，但明年預算根本來不及，放進健保總額又會排擠資源，坦言明年納健保的計畫恐有變數。
全台約有55萬人感染慢性C型肝炎，衛福部長林奏延7月宣布，明年起擬將可根治C肝的口服新藥納入健保，並將上百萬元藥價談到低於新台幣25萬元，引發健保會委員反彈，認為C肝要治，但應以國家公務預算支應、列在健保「其他」預算或由患者部分自費，不得排擠醫院健保總額，讓新藥財源成最大難關。
衛福部健保署今天舉辦「台灣C肝治療面面觀公聽會」，健保署長李伯璋受訪時表示，因明年公務預算早已編妥，現在根本來不及，健保委員希望放在健保「其他」預算，但也有委員認為不該為特定藥品開先例，其他項目的癌症用藥等新藥也同樣害怕被排擠，坦言明年納健保的計畫恐有變數。
台灣肝病研究學會理事長簡榮南表示，據統計目前約有17萬名C肝患者尚未接受治療，還有接受傳統治療失敗、高齡不願接受治療的人，以及將近28萬根本不知自己患病的人，呼籲C肝防治應拉到國家層級，從預防、篩檢到治療一併執行。
中研院士梁啟銘則建議，應與日、韓等鄰近國家聯手向藥廠議價，甚至可將C肝防治列入國防預算或用行政院第二預備金撥付，另也應考慮患者部分負擔，額外提供弱勢民眾額外補助。
出身醫界的立委林靜儀也到場關切，認為現有健保制度讓民眾「呷米不知米價」，但醫療本來就很昂貴，希望藉此機會能重新檢視，讓藥物能回歸醫療與公衛專業評估。1050914
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。