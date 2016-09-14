財源無解 C肝新藥明年納健保恐變卦

C肝新藥財源至今沒有明確來源，健保署長李伯璋今表示，健保會委員多主張以公務預算支應，但明年預算根本來不及，放進健保總額又會排擠資源，坦言明年納健保的計畫恐有變數。

全台約有55萬人感染慢性C型肝炎，衛福部長林奏延7月宣布，明年起擬將可根治C肝的口服新藥納入健保，並將上百萬元藥價談到低於新台幣25萬元，引發健保會委員反彈，認為C肝要治，但應以國家公務預算支應、列在健保「其他」預算或由患者部分自費，不得排擠醫院健保總額，讓新藥財源成最大難關。

衛福部健保署今天舉辦「台灣C肝治療面面觀公聽會」，健保署長李伯璋受訪時表示，因明年公務預算早已編妥，現在根本來不及，健保委員希望放在健保「其他」預算，但也有委員認為不該為特定藥品開先例，其他項目的癌症用藥等新藥也同樣害怕被排擠，坦言明年納健保的計畫恐有變數。

台灣肝病研究學會理事長簡榮南表示，據統計目前約有17萬名C肝患者尚未接受治療，還有接受傳統治療失敗、高齡不願接受治療的人，以及將近28萬根本不知自己患病的人，呼籲C肝防治應拉到國家層級，從預防、篩檢到治療一併執行。

中研院士梁啟銘則建議，應與日、韓等鄰近國家聯手向藥廠議價，甚至可將C肝防治列入國防預算或用行政院第二預備金撥付，另也應考慮患者部分負擔，額外提供弱勢民眾額外補助。

出身醫界的立委林靜儀也到場關切，認為現有健保制度讓民眾「呷米不知米價」，但醫療本來就很昂貴，希望藉此機會能重新檢視，讓藥物能回歸醫療與公衛專業評估。1050914

(中央社)