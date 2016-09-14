載20噸爐渣偷倒農地 業者遭聲押禁見

我要評比

彰化芳苑鄉一處農地遭傾倒土木建築廢棄物以及爐渣，檢警前晚逮捕涉嫌偷倒廢棄物的王姓男子等人，王男等人凌晨遭聲押獲准。（彰化縣環保局提供）中央社記者吳哲豪傳真 105年9月14日

彰化芳苑鄉一處農地遭傾倒土木建築廢棄物以及爐渣，檢警前晚逮捕涉嫌偷倒廢棄物的王姓男子等人，王男等人凌晨遭聲押獲准。

檢警指出，王姓男子等人租用農地，利用晚上人車稀少時，指揮車輛進入將廢棄物倒入農地，將回填整地，至於王男集團所倒的廢棄物來自於台中市清水區1間工廠，已循線深入追查中。

有民眾向彰化芳苑警分局報案指稱，彰化芳苑鄉一處農地被人傾倒土木以及建築廢棄物、廢爐渣等，彰化縣環保局、芳苑警分局等單位前往現場稽查，發現農地被挖了深約3公尺的坑洞，疑似準備展開回填。

檢警進行監控，前天晚上發現有怪手在進行整地，立即進入控制怪手司機，發現業者以無線電方式通知卡車進入農地傾倒廢棄物，於是在旁埋伏，等待卡車進入農地，準備傾倒廢棄物時當場逮人。

彰化縣環保局人員發現，卡車上載運的廢棄物重達20公噸，外觀看起來疑為廢爐渣，環保局立即進行採樣以確認成分；昨天出動挖土機開挖，發現農地下方有爐渣、廢磚塊等廢棄物。

檢方則訊問承租土地的王姓業者以及李姓挖土機司機，檢警查出，爐渣等廢棄物疑似來自於台中市清水區一間工廠，這間工廠委託非法清運業者處理廢棄物，已移請台中市環保局處理。

至於王姓業者以及李姓挖土機司機訊後，檢方以有串供滅證之虞，向法院聲請羈押禁見，地院凌晨裁准。1050914

(中央社)