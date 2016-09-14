希拉蕊長達20年忽視健康 現在終嚐苦果

1998年，白宮深陷醜聞，民主黨期中選舉選情艱困，夫婿柯林頓四面楚歌，遠較夫婿得民心的希拉蕊，成了一女獨挑大樑的選舉機器。

美聯社報導，馬不停蹄的行程終究帶來苦果。希拉蕊右膝出現血栓，白宮醫師因此建議她住院，至少臥床休息1個星期。

但希拉蕊一心繼續選舉行程，決定改採其他辦法：請護士隨行照顧，幫她施用監控健康需要的藥物。她對健康狀況幾乎秘而不宣，只透露給特勤局（Secret Service）小組知道，因為要是受傷，可能威脅生命。

馬利安諾（Dr. Connie Mariano）在自傳中回憶道：「當時非常少人知道。」

近20年後，希拉蕊希望慢慢解決病痛，且傾向不讓他人知道健康狀況，結果不僅導致總統選戰歷經傷害性最大的48小時，也讓共和黨對手川普又有了攻擊的彈藥。此事也讓保守派醞釀已久的陰謀論，更加甚囂塵上。

希拉蕊11日在911紀念活動上步履蹣跚，一時腳軟的影像，和她9日在募款會上提到川普支持者的言論惹議，都發生在肺炎未癒期間。

而這至少有部分得歸咎到1個簡單的原因上頭：希拉蕊相當頑固，不願意遵從醫師和親友建議。

「這就是她，她就像牛一樣苦幹實幹...你無法在她生命的這個時候改變她。」1050914

(中央社)