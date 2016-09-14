張小月：政府會做台商最堅強後盾
陸委會主委張小月今天表示，中國大陸經濟正值結構調整期，大環境改變使台商經營與處境更為辛苦；總統蔡英文曾說絕不讓台商無助，政府一定會做台商最堅強的後盾。
海峽交流基金會舉辦的「2016大陸台商秋節座談聯誼活動」上午在台中登場。行政院大陸委員會主任委員張小月致詞時作上述表示。
張小月指出，兩岸在區域和平及發展上都肩負很大責任，也存在很多共同利益。未來在適當時機，希望與中國大陸就相關議題及合作事項展開協商與對話，促使新南向政策與兩岸關係達到相輔相成的效果。
她說，面對全球經濟不景氣，中國大陸經濟也正值結構調整期，大環境的改變使得台商的經營與處境更為辛苦。蔡總統曾經說過，絕不會讓台商孤單無助，政府一定會做台商最堅強的後盾。
張小月說，誠如蔡總統所說「兩岸沒有簡單的答案」，520以來，政府強調在尊重歷史事實與既有政治基礎上，持續敞開溝通協商大門，致力維繫兩岸關係和平穩定，已充分展現建構一致性、可預測與可持續性兩岸關係的最大誠意與決心。
張小月表示，維持台海和平是雙方共同的責任，根據陸委會8月民調，88.9%民眾支持維持現狀。希望中國大陸能務實地體會政府的善意並客觀看待兩岸制度發展的差異，持續溝通對話、交流互動，才能建構良性和諧的兩岸關係。
至於兩岸服務貿易與貨品貿易協議後續處理，張小月指出，為落實兩岸協議「公開透明、人民參與、國會監督」原則，陸委會將積極推動兩岸協議監督條例完成立法，再依據條例的相關規定，推動後續工作。
張小月說，加入跨太平洋夥伴協定（TPP）、區域全面經濟夥伴協定（RCEP），以及推動新南向政策，都是在為台商尋找新藍海市場。行政院日前公布「新南向政策推動計畫」，將整合中央各部會、地方政府與民間企業團體資源及力量。1050914
(中央社)
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