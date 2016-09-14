瓜地馬拉僑匯已相當出口值65%

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根據官方統計，今年截至8月底，瓜地馬拉收到的海外僑匯總額已達46億6800萬美元，這相當於瓜國21項主要產品的出口總額。

瓜地馬拉銀行（Banguat）提供的數據顯示，瓜國的僑匯總額相當於180項商品總出口額的65%。

瓜銀指出，瓜地馬拉主要的國家收入來自對貿易夥伴國的出口，但98%的僑匯卻僅來自美國。

自去年9月至今年8月間的12個月，瓜地馬拉的僑匯收入成長了15.1%，而瓜銀預估今年截至年底，瓜國的收到的僑匯將達7l億3920萬美元。1050914

(中央社)