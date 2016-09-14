劉德立與巴國會外委會主席談國會交流

中華民國駐巴拿馬大使劉德立當地時間13日邀請巴拿馬國會外交委員會主席沙勒諾早餐敘，就增進與國會外委會及「友臺協會」互動交換意見。(駐巴拿馬大使館提供） 中央社 105年9月14日

臺灣-巴拿馬國會友好協會（友臺協會）經中華民國駐巴拿馬大使館籌組，已於8月31日正式成立，由巴拿馬國會外交委員會主席沙勒諾（Noriel Salerno）推動促成。

駐巴拿馬大使劉德立特別邀請沙勒諾於當地時間13日早餐敘，就增進與國會外委會及「友臺協會」互動交換意見。

劉德立表示，國會外委會及「友臺協會」均是促進臺巴國會外交的重要支柱，幸得駐館多年沙勒諾領導，盼雙方密切合作推動國會交流，並請沙勒諾協助安排與外委會及「友臺協會」成員分別晤敘，以增進互動。

沙勒諾對劉德立居間促成瓦雷拉政府於其選區甜水（Aguadulce）市進行公共市場援建計畫申謝，並邀請劉德立參加10月19日甜水市建城168週年慶祝活動。

沙勒諾並表示，多年前曾應邀參觀高雄造船廠，對台灣先進的造船技術嘆為觀止，因為當時台灣所造船舶無論寬度或吃水深度均已針對巴拿馬運河甫於今年6月底竣工啟用的第三套新水閘的通航條件設計，深深體會有鑑於國際海運發展一日千里，巴國應加速第四套新水閘的興建工程方能與時俱進。1050914

(中央社)