李鴻鈞：蓮舫應善用與台灣的血緣關係

我要評比

立法院台日交流聯誼會副會長李鴻鈞今天表示，台裔日本參議員村田蓮舫應好好冷靜一下，民意調查顯示近7成日本人喜愛台灣，應善用與台灣的血緣關係。

媒體報導，日本最大在野黨民進黨代理黨魁蓮舫放棄中華民國國籍。

李鴻鈞受訪表示，全日本人都知道蓮舫流著台灣的血，也知道蓮舫家族與台灣的關係，從她兩次高票當選參議員可看出，日本民眾不在乎她是否台灣出身。

他說，日本有份針對日本人對台灣喜好的調查顯示，近7成日本人喜歡台灣，蓮舫應善用與台灣的血緣關係。

李鴻鈞表示，蓮舫應好好冷靜，不然會兩邊不討好，畢竟到目前為止，台灣對蓮舫的態度都很友善，蓮舫應珍惜這樣的情感。1050914

(中央社)