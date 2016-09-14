風雨不容小覷 宜縣部分學校下午停班課
強颱莫蘭蒂來襲，宜蘭縣雖然未在颱風警戒範圍內，但風雨仍不容小覷，縣內三星鄉、大同鄉、南澳鄉、蘇澳鎮等區學校，下午12點後停止上班上課；部分高中、高職下午也將提早放學。
下午停班停課的學校包含，三星鄉的三星國小，大同鄉南山國小、大同國中，南澳鄉的南澳高中、東澳國小、金岳國小、金洋國小、南澳國小、碧候國小、澳花國小，以及蘇澳鎮的永樂國小、育英國小、岳明國小、馬賽國小、蓬萊國小、蘇澳國小。
國立蘭陽女中宣布，今天下午3時15分提早放學；國立宜蘭高中提前於16時15分放學而國立羅東高中還未做出決定，國立蘇澳海事學校與進修部，今日下午2時起停止上班上課。
(中時)
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