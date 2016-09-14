台商秋節聯誼 蔡英文：維持兩岸和平決心沒有動搖

總統蔡英文14日出席大陸台商秋節聯誼餐會時重申，政府維持兩岸和平穩定發展的決心沒有絲毫動搖。(蔡浩祥攝)

蔡英文總統今午間出席大陸台商秋節聯誼餐會。(圖/網友提供)

總統蔡英文今午間出席大陸台商秋節聯誼餐會致詞時表示，大家都非常關切近來兩岸關係的變化，我要重申，政府維持兩岸和平穩定發展的決心沒有絲毫動搖，在維護國家整體利益及人民最大福祉的目標下，我們會盡最大努力增進兩岸良性互動，建立務實穩健、可長可久的兩岸關係。

蔡英文強調，兩岸關係發展是雙方共同的責任，我們期望海基會田董事長的上任，可以為兩岸關係注入新的元素和機會，促使兩岸和諧互動，邁向新的里程碑。

談到田弘茂的任命，蔡英文表示，田弘茂不論在國際或兩岸關係上，都有非常豐富的經驗，他曾經擔任國策顧問、外交部長以及駐英國代表；過去又曾推動國策研究院成為國際知名的智庫，培養出許多專精兩岸議題的專家學者，他也擔任全國工業總會的最高顧問，十分了解兩岸產業界的發展和需求。

蔡英文表示，許多台商朋友，為經營事業在海峽兩岸穿梭往返，對於台灣經濟發展及國際競爭力的提升，做出很大貢獻，尤其是最近幾年，面對日益艱困的經濟大環境，台商為企業的轉型升級，更加倍的付出，努力的打拚，從各位身上，我們看到台灣企業的韌性和不屈不撓的奮鬥精神。

面對全球經濟的快速變化及可能的風險，從5月下旬日本伊勢志摩七大工業國集團（G7）峰會到9月上旬杭州二十國集團（G20）峰會，世界各國共同努力的方向，就是採取積極性綜合對策穩定短期經濟情勢，同時，從中長期著眼，果決地推動經濟改革及結構性的調整，尋求新的成長動能。

近幾年來，大陸經濟成長趨緩，北京強調進入經濟「新常態」，很多政策都在調整之中，投資環境也發生很大的變化，這對兩岸經貿及台商都構成很大挑戰。

對台灣而言，我們不但要因應對岸經濟變化所帶來的衝擊，同時，也要面對長期結構性問題，導致出口競爭力衰退及貧血式成長的困境。所以，新政府的最大責任，就是提振國內經濟活力，帶領台灣脫離長期的困境。

在過去一百多天，新政府做出很多努力來改變台灣的經濟。我們的施政主軸就是推動以「創新、就業、分配」為核心思維的經濟發展新模式，並優先推動綠能科技、物聯網、智慧機械、國防科技，以及生技醫藥產業等五大創新研發產業計畫。

其中「智慧機械產業推動方案」和「亞洲•矽谷推動方案」，目前都已經在行政院院會通過，並開始實施。

為兼顧長短期目標，行政院8月下旬推出「擴大投資方案」，內容涵蓋各項改善投資環境及延攬和培育人才措施，以及國營及泛公股事業所研提、總經費3400億元的各項基礎設施興設與新興產業投資計畫。

同時，政府將成立規模1000億元的「產業創新轉型基金」，並整合國發基金、國營事業及民間資源，成立「國家級投資公司」，期待能為台灣創造更優質的投資環境，提升國家競爭力。

另一方面，因應區域經濟發展趨勢，我們也調整對外經貿戰略，啟動新南向政策，在8月中旬政府通過國安會所研擬「新南向政策綱領」，行政院也發布實施「新南向政策推動方案」。

未來將從投資貿易、科技發展、觀光文化、人才交流、資源共享、區域合作和雙邊及多邊協商等各層面，建立跟東協、南亞及紐澳等國家的新合作模式。「新南向政策」已從政策理念化為實際行動，未來我們將持續深耕，一步一腳印，逐歩累積經驗和成果。

這些努力，都是在加速經濟結構調整，促進產業轉型升級，只要企業體質能夠持續改善，台灣經濟可以有力提升，未來兩岸經貿自然會有更大的空間、更健康的發展。

對於台商朋友的心聲和遭遇的困難，政府一定會給大家最堅定的支持，並協助解決臺商權益維護、生活照顧、子女教育等問題，我們也會強化各項輔導及服務機制，當大家碰到難題的時候，政府會給予積極協助，不會讓台商感到孤單。

(旺報)