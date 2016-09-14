墾丁救護車南灣值勤 被5公尺巨浪打到逆向車道
強颱莫蘭蒂襲台，首當其衝的恆春半島因強勁風雨，不少路段因積水、電線桿、招牌砸落而無法通行，停電戶數也暴增，還有民眾拍下墾丁消防分隊救護車，在南灣破浪開路執勤，卻被打到逆向車道，景象險象環生。
9時50分許墾丁消防分隊救護車，結束勤務要返回隊上時，在南灣路段遇到捲起近5公尺的大浪，整輛車被打到逆向車道，被附近民眾拍下「乘風破浪」的一幕，幸好僅車子右前小燈破損，救護車上沒有傷患，出勤的2名隊員未受傷。
(中時)
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