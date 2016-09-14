大浪打上岸 海巡署安檢所緊急撤哨

大浪打上岸，幾乎衝到香蘭守望哨門口，所內人員提前撤離。(黃力勉攝)

新香蘭部落牧師戴明雄（左）開車接送，協助撤離獨居長輩。（黃力勉攝）

莫蘭蒂在台東掀起狂風暴雨，強勁的風浪加上滿潮，大浪都越過海堤打上岸，海巡署八一大隊大竹安檢所離海過近，今天緊急撤哨，人員裝備全部撤離，香蘭守望哨大浪幾乎打到門口，人員也提前撤出，而在尼伯特風災中受創嚴重的太麻里鄉香蘭村民，也因大浪威脅部分獨居長輩，因此撤離到附近文化健康站的班長家，避免發生意外。

(中時)