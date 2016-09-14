吳宗憲入圍金鐘 巴戈爆全因「她」
第51屆金鐘獎將於下個月8日舉辦頒獎典禮，吳宗憲去年節目沒入圍重砲批評，今年他以《小明星大跟班》入圍綜藝節目主持人，而擔任今年評審的巴戈，近來也透露他能入圍，其實和女兒Sandy有關。
吳宗憲今年不僅擔任金鐘主持人，更和女兒一同入圍綜藝節目主持人獎，不過據《蘋果日報》報導指出，擔任評審的巴戈受訪時表示，因為有評審推薦，認為他與Sandy一同主持，評審認為吳宗憲主持風格較為收斂，反而討喜，所以入圍。
只是近年金鐘，很多節目都認為自己應該要入圍、得獎，但巴戈也說過去節目沒入圍、得獎，都是虛心檢討，可反觀現在的年輕人只會問「為什麼我沒得獎？」讓他有些不解。
(中時電子報)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。