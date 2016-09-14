吳宗憲入圍金鐘 巴戈爆全因「她」

巴戈近日受訪時表示吳宗憲能入圍其實和女兒有關。（圖／本報系資料照片）

第51屆金鐘獎將於下個月8日舉辦頒獎典禮，吳宗憲去年節目沒入圍重砲批評，今年他以《小明星大跟班》入圍綜藝節目主持人，而擔任今年評審的巴戈，近來也透露他能入圍，其實和女兒Sandy有關。

吳宗憲今年不僅擔任金鐘主持人，更和女兒一同入圍綜藝節目主持人獎，不過據《蘋果日報》報導指出，擔任評審的巴戈受訪時表示，因為有評審推薦，認為他與Sandy一同主持，評審認為吳宗憲主持風格較為收斂，反而討喜，所以入圍。

只是近年金鐘，很多節目都認為自己應該要入圍、得獎，但巴戈也說過去節目沒入圍、得獎，都是虛心檢討，可反觀現在的年輕人只會問「為什麼我沒得獎？」讓他有些不解。

(中時電子報)