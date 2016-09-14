高市午後風雨增強 出現13級陣風
高雄市今日中午過後風雨突然轉強，出現13級強陣風，市長陳菊主持防災工作會議，與山區、沿海各區視訊連線，她說，受到大潮影響，加上颱風結構緊密紮實，提醒山區務必要注意土石流、低窪地區嚴防海水倒灌。
至中午止，莫蘭蒂颱風已造成路樹倒、招牌損毀等災情，已撤離127人，岡山區涵管橋、桃源區台20線勤和-復興97-102K便道、那瑪夏台29線那瑪夏至五里埔11K-23K路段等3處路段封閉。
高鐵左營站及台鐵新左營站搭車旅客不多，未見13日塞爆情形。
(中時)
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