蘇花沿線強降雨 下午全線預警性封路

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蘇花公路沿線間歇性強降雨，多處路段邊坡出現雨瀑，並夾雜大量土石泥流。（讀者提供）

蘇花公路沿線間歇性強降雨，多處路段邊坡出現雨瀑，和平至崇德路段也多處泥流漫流路面，公路總局緊急封閉。（讀者提供）

受到強颱莫蘭蒂影響，蘇花公路和平至崇德路段今(14日)發生強降雨，現場多處邊坡出現雨瀑夾帶土石泥流，公路總局第四區養護工程處宣布，11時30分預警性封閉和平至崇德路段。

由於蘇花公路沿線間歇性雨勢不斷，公路總局進一步公告，蘇澳至崇德也將於13時實施管制，只出不進，14時全線預警性封閉，禁止人車進入蘇花公路，開放時間將視風雨狀況再另行發佈，請用路人注意。

(中時)