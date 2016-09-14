台鐵嘉義以南 13時後區間車全停駛

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台鐵山里站到鹿野站間146.5公里處路間路線流失。（台鐵提供）

莫蘭蒂暴風圈籠罩南台灣，台鐵嘉義以南風強雨大，下午1時後區間車全面停駛。(報系資料照片)

（13:38更新 台鐵傳災情）強颱莫蘭蒂暴風圈籠罩南台灣，台鐵稍早原宣布，中午12時至晚間6時間，嘉義至屏東間區對號列車停駛、區間車將機動行駛，但因目前嘉義以南風強雨大，以超過警戒值，下午1時後區間車全面停駛，晚間6時以後將視風雨情況再行宣布。

強颱莫蘭蒂暴風圈籠罩南台灣，今天中午12時8分，台鐵高雄站西正線區間電車線上遭帆布覆蓋，台鐵已請電力段派員處理；中午12時30分起，高雄至潮州間各級列車暫時停駛。

另外，中午12時45分起，台鐵鳳山至九曲堂間東正線路段，因有路樹傾倒，加上西正線路線上有障礙物，因此目前雙線均不通，台鐵已通知受影響列車，並加強播音服務旅客。

另外，強颱莫蘭蒂暴風圈籠罩南台灣，陸續傳出災情，台鐵山里站到鹿野站間146.5公里處路間路線流失。

台鐵指出，今天中午12時8分，台鐵高雄站西正線區間電車線上遭帆布覆蓋，台鐵已請電力段派員處理；並於中午12時30分起，高雄至潮州間各級列車暫時停駛。

另外，中午12時45分起，台鐵鳳山至九曲堂間東正線路段，因有路樹傾倒，加上西正線路線上有障礙物，因此目前雙線均不通，台鐵已通知受影響列車，並加強播音服務旅客。

(中時)