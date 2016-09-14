颱風假放半天 賴清德：決策未偏差
台南市政府昨晚決定今天放半天颱風假，引起不少市民抱怨。台南市長賴清德今天到海邊視察防颱整備時表示，以風雨狀況來看，決策沒有偏差，但很難得到一致支持，希望市民理解。
在中央氣象局的預報資料中，濱海地區將會是風勢最強的地方；加上因為適逢滿潮，可能有淹水危機。除了國軍動員協助堆沙包等工作外，賴清德上午前往濱海地區了解防颱整備情況。
當媒體問及有關今天停班停課半天的決策時，賴清德表示，市政府只能根據客觀數據、並依法做出決定。昨天晚間7時的預報中，台南的風雨並未達停班停課標準；到了昨晚10時的預報，今天台南的雨量未達標準，風力則是在下午達到放假標準。經過討論後，做出下午才停班停課的決定。
賴清德表示，將軍區是中央氣象局預報暴潮和風勢最嚴重的地方，但今天上午風雨狀況不大，證明昨晚的決策應該是沒有偏差。颱風假的決策很難贏得全體市民一致性支持，市府只能根據客觀數據和法律的要求來做；今天的確造成一些家長接送小孩方面的不方便，但希望大家能理解。1050914
(中央社)
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