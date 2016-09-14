陸：修台胞投保法 准入前適用國民待遇

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針對中國大陸全國人大日前通過「台灣同胞投資保護法」修正案，大陸國台辦發言人馬曉光今天說，修正案對台資企業實行准入前國民待遇加負面清單模式，將創造更公平的法律環境。

中國大陸國務院台灣事務辦公室上午舉行例行記者會，馬曉光在回答媒體提問時，作上述表示。

馬曉光說，根據大陸12屆全國人大常委會第22次會議3日審議通過的「台灣同胞投資保護法」修正案條文，對負面清單以外的台資企業設立變更審批事項，改為備案管理，也就是對台資企業實行准入前國民待遇加負面清單的管理模式。

他說，這將為台灣投資者創造更「公平、穩定、透明的法律環境」。對台胞在大陸投資，一是開放度更高，投資准入領域更廣，凡不涉及負面清單的台商投資，無須審批，只需經過備案即可完成企業設立變更手續。

馬曉光說，二是「便利化程度大幅提升，備案流程大幅精簡，辦理時限也將大大縮短」。

他指出，隨著大陸改革不斷深入，「台灣同胞投資保護法」及其實施細則還將進一步修改完善。1050914

(中央社)