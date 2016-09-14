渴望和平 衣索比亞銀牌跑者憂種族屠殺
衣索比亞田徑選手利勒沙（Feyisa Lilesa）今天警告，假如國際社會忽視衣索比亞政府鎮壓異己的行為，衣索比亞將面臨潛在悲劇，甚至是種族大屠殺。
利勒沙在「華盛頓郵報」（The Washington Post）專欄寫道：「我們都渴望和平，但政府持續發動攻擊。我擔心若不停止殺戮，人們恐會為了自衛放棄非暴力示威。」
利勒沙上個月參加里約奧運男子馬拉松比賽摘下銀牌，他在抵達終點時做出抗議手勢，因而躍上媒體頭條。
這個手腕交叉，雙臂高舉過頭的手勢，是向衣索比亞政府示威的象徵，抗議政府去年11月開始在他的家鄉鎮壓反政府抗議活動。
據說，這個抗議手勢代表的是衣索比亞政治犯和異議人士被手銬銬住的手腕。
他解釋：「這個國家如今運作的體制，是只有1個種族構成的上層人士能夠受到尊重，且被視為地位崇高。」
人權組織「人權觀察」（Human Rights Watch）估計，衣索比亞安全部隊已擊斃400多名參與示威的群眾。
28歲的利勒沙說，美國可針對人權問題向阿迪斯阿貝巴當局施壓。
利勒沙說，「數以百計衣索比亞同胞遭安全部隊擊斃，只因為他們和平抗議不公…我想告訴全世界當前正在發生的事。」利勒沙說，他怕回國會被處死。（譯者：中央社劉文瑜）1050914
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。