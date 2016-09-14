渴望和平 衣索比亞銀牌跑者憂種族屠殺

我要評比

衣索比亞田徑選手利勒沙（Feyisa Lilesa）今天警告，假如國際社會忽視衣索比亞政府鎮壓異己的行為，衣索比亞將面臨潛在悲劇，甚至是種族大屠殺。

利勒沙在「華盛頓郵報」（The Washington Post）專欄寫道：「我們都渴望和平，但政府持續發動攻擊。我擔心若不停止殺戮，人們恐會為了自衛放棄非暴力示威。」

利勒沙上個月參加里約奧運男子馬拉松比賽摘下銀牌，他在抵達終點時做出抗議手勢，因而躍上媒體頭條。

這個手腕交叉，雙臂高舉過頭的手勢，是向衣索比亞政府示威的象徵，抗議政府去年11月開始在他的家鄉鎮壓反政府抗議活動。

據說，這個抗議手勢代表的是衣索比亞政治犯和異議人士被手銬銬住的手腕。

他解釋：「這個國家如今運作的體制，是只有1個種族構成的上層人士能夠受到尊重，且被視為地位崇高。」

人權組織「人權觀察」（Human Rights Watch）估計，衣索比亞安全部隊已擊斃400多名參與示威的群眾。

28歲的利勒沙說，美國可針對人權問題向阿迪斯阿貝巴當局施壓。

利勒沙說，「數以百計衣索比亞同胞遭安全部隊擊斃，只因為他們和平抗議不公…我想告訴全世界當前正在發生的事。」利勒沙說，他怕回國會被處死。（譯者：中央社劉文瑜）1050914

(中央社)