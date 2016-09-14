江蘇淮安招商作假150億元

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位於中國大陸蘇北的淮安近年招商成績亮眼，不過，正在審理的一起刑事案件顯示，部分基層地方政府招商作假高達人民幣約30億元（約新台幣150億元），且涉及高額「利益鏈」。

澎湃新聞今天報導，中國人民銀行反洗錢中心監測發現，2012年1月至2013年1月期間，江蘇省淮安市及周邊地區20多家公司大量外匯頻繁異常結匯，涉嫌跨境地下錢莊違法犯罪活動。

2016年9月初的相關卷宗資料顯示，招商引資成為地方各級政府重要考核指標，一些基層政府為了完成上級分攤的任務，不惜透過「借用外資」的方式，來「實現」招商引資指標。

據淮安市淮陰區法院2015年12月的一審判決，淮安市有31家基層政府參與「借用外資」，涉及金額高達近30億元，幾乎囊括淮安市的主要區縣和鄉鎮、街道。

庭審顯示，一些地方基層政府借用港澳特區商人的身分，註冊純粹的空殼公司，從仲介借「外資」，注資完畢1至3天左右後，再以支付工程款、設備款的名義把資金轉回去。

按照約定，每用這種方式完成「招商引資」100萬美元，仲介可收取人民幣12.5萬元至18萬元手續費。有的基層政府還被控向仲介出具履約承諾書。

這起非法經營案中，黃蘭英等7名招商引資掮客被控非法經營外匯金額達人民幣29.7724億元。

不過，黃蘭英等7人於2015年12月21日一審分別被判處有期徒刑1年6個月至3年不等，全部緩刑。其中5人已經提起上訴。淮安市中級法院將於近期開庭二審。1050914

(中央社)