宜蘭多處小規模停電　台電迅速修復

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宜蘭陸續有地區傳出小規模停電，台電派員修，恢復供電。（簡榮輝攝）

宜蘭縣受強颱莫蘭蒂外圍雲系的間歇性風雨影響，部分地區陸續發生小規模停電，台電公司趁風雨稍歇之際，派出工程人員前往受損設備處搶修，隨即恢復供電。

(中時)