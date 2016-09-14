南市放半天颱風假 家長忙接送怨政府找麻煩
台南市政府14日決定放半天颱風假，部分學校考量學生搭乘火車通勤需要，決定提前1小時放學，中午不到，市區各中、小學校門口出現大批家長等候接送小孩放學，造成學校附近交通壅塞，多數抱怨政府決策擾民，找家長麻煩。
正值颱風天，台南市中午風雨逐漸增強，中午不到，各間學校門口都有大批冒雨等著接送小孩放學的家長，高中學校更有不少家長跨區來載送小孩，父母無法前來的，就由阿公代勞。
市區不少高中學校考量火車通勤生可能得趕車班，都決定提前1小時放學，並以手機通訊群組傳送訊息，提醒家長們14日記得要提早接送小孩，台南一中、台南女中與台南二中都在上午11時就放學。
「當然麻煩啊！」從永康區冒雨騎車到二中的楊姓阿公，因為小孩的父母都忙於工作，只好由他來載孫子，他直呼放心不下小孩颱風天坐公車，乾脆自己來載。
從東區騎車來二中的黃姓媽媽有兩個孩子分讀兩間學校，覺得放半天颱風假很不方便，她與老公必須撥空，分頭載回兩個孩子。她說「颱風天原本想開車載小孩，但預料學校交通一定會塞，只好騎車來」。
民德國中14日中午12時30分放學，等候載送孫子回家的林姓阿嬤認為，政府應該乾脆放一天，或者都不放，她中午騎車到學校途中，感受到風雨漸大，機車都會晃動，心裡都會擔心行車安全問題。
台南二中2300名學生14日上午11時準時湧出學校，門口、路邊停滿家長車輛，臨停車輛一路排到台南公園轉角，加上校門口的交通號誌中午僅有閃黃燈警示（早上7時與下午5時才有紅綠燈），週遭交通大打結，學校出動教官到路口協助指揮交通。
(中時)
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