38歲息影女星證實罹雙癌 老公也變前夫

陳秀茹去年返港宣傳食譜，自爆左胸長良性腫瘤。(取自東網)

香港女星陳秀茹早年在電影《古惑仔之人在江湖》飾演山雞女友走紅，婚後隨外籍建築師男友移居美國，淡出螢光幕近十年。日前驚傳38歲的她，同時罹患乳癌與皮膚癌，在雙癌夾擊下，令她陷入人生低潮。

過去曾自爆左胸長良性腫瘤的陳秀茹，今年7月身體再度出現異狀，經化驗後竟同時罹患乳癌與皮膚癌，在上個月已切除乳房裝義乳，還因為藥物副作用，不停嘔吐，一個月暴瘦6公斤(14磅)，讓她直言崩潰。

除了罹癌打擊，陳秀茹也透露和老公分居一段時間，雖然兩人已不是夫婦，但對方仍願意幫助她，幫忙負擔她部分醫藥費，而她也承諾會勇敢面對病魔，向港媒表示：「人生都要面對，希望努力的啦，做人最要緊開心。」

(中時電子報)