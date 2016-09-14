MLB》小熊韓崔克斯2.03超殺自責分率 未必拿賽揚

小熊強投韓崔克斯（中）本季大蛻變，儼然成新一代王牌投手。（美聯社資料照）

芝加哥小熊投手群以自責分率3.08傲視全聯盟，是他們本季戰績能獨走的關鍵之一，其中先發投手韓崔克斯投出生涯年，以驚人的自責分率2.03穩居聯盟第1，昨役還差點完成無安打比賽，有望問鼎賽揚獎，不過雖表現神勇，美媒認為他未必能獲得殊榮。

韓崔克斯2014年展露頭角，上季投32場只拿下8勝、自責分率3.95，在擁有艾瑞耶塔、雷奇、列斯特的先發輪值中，僅以4號先發迎接生涯第3個大聯盟球季，沒想到今年異軍突起，出賽28場投出15勝7敗，自責分率2.03更獨霸聯盟，成為小熊陣中最穩定的投手。

《ESPN》記者杜立托(Bradford Doolittle)寫道，韓崔克斯不像艾瑞耶塔等人手握150公里以上的火球，他的直球極速約147公里，均速僅140公里上下，但搭配品質極佳的變速球及控球，讓他站穩先發，今年他又將變速球比例增加到近30%，意外效果奇佳，儼然成為新一代小熊王牌。

韓崔克斯前役差1人完成無安打比賽。（美聯社資料照）

如今小熊92勝52敗戰績，幾乎確定以國聯中區第1之姿，擠身季後賽行列，也使他奪得賽揚獎機會越來越濃厚，不過杜立托認為，一切還有變數。攤開過往紀錄，過去12名如韓崔克斯一樣，自責分率3以下的投手，仍有4人未能奪下賽揚獎，如2005年「火箭人」克萊門斯(Roger Clemens)以1.87奪自責分率王，賽揚卻給了拿21勝，助洛杉磯天使拿下分區冠軍的柯隆(Bartolo Colon)。

(中時電子報)