歐洲冠軍足球聯賽 愛爾達直播

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歐洲冠軍足球聯賽今天凌晨登場，愛爾達電視表示，連續第7年為台灣觀眾直播，希望讓球迷可透過電視、平板、電腦和手機一網打盡，隨時隨地掌握最新賽況。

愛爾達電視表示，自西元2010年南非世界盃足球賽開始，感受到台灣足球迷對國際足球賽事的渴望以不惜巨資買下歐冠轉播權，自2010到11年賽季迄今連7季播出。

今年再搭配全新ELTA OTT，讓球迷可透過電視、平板、電腦和手機，隨時隨地掌握最新賽況。1050914

(中央社)